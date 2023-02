Mit einer neu gegründeten GmbH rückt die Stadt Villach ihrem Ziel der Klimaneutralität bis 2035 näher. Die Stadt gründet mit der Energie Klagenfurt GmbH, einer Tochter der Stadtwerke Klagenfurt AG, die "VDSG Villacher Dachstrom GmbH". Ziel dieser ist es, gemeindeeigene Wohnungen mit Anlagen auszustatten, Strom nachhaltig zu erzeugen und Kosten zu reduzieren.

In Summe sollen auf 85 Wohngebäuden 35.000 Quadratmeter PV-Fläche errichtet werden. „15.000 Quadratmeter Fläche können wir zudem zur Verfügung stellen, damit kommen wir bis 2025 auf 50.000 Quadratmeter Dachfläche, die zur Stromerzeugung herangezogen werden kann“, sagt der Villacher Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). Das Ziel ist es, den Stromverbrauch von öffentlichen Gebäuden, er liegt bei elf Megawatt, abzudecken. Erreicht werden soll dies zusätzlich durch Anlagen auf Freiflächen, etwaige Gründe werden geprüft.

Klagenfurt arbeitet seit 2020 nach dem Modell

In Klagenfurt hat sich das Modell bereits seit drei Jahren etabliert. Durch die "Klagenfurt Dachstrom GmbH" wurden 1,3 Millionen Kilowattstunden Sonnenstrom produziert und 500 Tonnen CO₂ eingespart. Auf 60 von 365 öffentlichen Gebäuden wurden bereits PV-Anlagen errichtet. "Wo es statisch möglich ist, werden wir weitere PV-Anlagen montieren, bis Ende des Jahres wollen wir so 2,6 Millionen Kilowattstunden Strom produzieren", sagt der Klagenfurter Vizebürgermeister Alois Dolinar (Team Kärnten). Zudem ist auch eine Freiflächenanlage südlich der Kläranlage denkbar.

Finanzierung über die Stadtwerke

Klagenfurt und Villach sind die bisher einzigen Städte Kärntens, die das Modell umsetzen und jeweils zu 49 Prozent an der GmbH beteiligt sind. Die Städte stellen die Flächen zur Verfügung, die Kosten liegen bei den Stadtwerken. "In Villach investieren wir etwa vier Millionen Euro, ein Betrag, der sich für die Stadtwerke in etwa zehn Jahren rentiert", führt Vorstand Harald Tschurnig aus. Die Umsetzung in Villach soll bis 2025 erfolgen, die Stromkostenreduktion für Kunden kann aktuell nicht beziffert werden. Betriebskostenerhöhungen sind aufgrund der Investition nicht vorgesehen.