Ein echter Zufallstreffer scheint dem Villacher Fotografen Wolfgang Herzog gelungen zu sein: In ein Foto, das er vom nächtlichen Villach schoss, flog offenbar der sogenannte grüne Komet. C/2022 E3 (ZTF) – so der offizielle Name des Himmelskörpers – hat am 1. Februar mit einem Abstand von 42 Millionen Kilometern seinen "erdnächsten" Punkt passiert. Bei günstigen Bedingungen war er dabei mit freiem Auge erkennbar.