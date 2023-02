Brot, Speck, Käse, Nudel: In "Trappa's Schmankerlhütte" in Kellerberg in der Gemeinde Weissenstein wurden Liebhaber regionaler Kost fündig. Vier Jahre lang boten Landwirt Christian Kofler und Frau Julia diverse Produkte an. Nun gibt das Duo die Schließung der Lebensmittelhütte bekannt.