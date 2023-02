Die Nacht vom 28. auf den 29. Juni 2022 wird der Familie Bernsteiner wohl für immer in Erinnerung bleiben. Ein schweres Unwetter – „Wir wurden schon durch die Blitze wach“ – sollte die Gemeinden Treffen und Arriach binnen kurzer Zeit in ein Katastrophengebiet verwandeln. Um zwei Uhr in der Früh kam für Paul Bernsteiner (41), der neben seiner hauptberuflichen Arbeit im Straßenbauamt in Klagenfurt auch bei der FF-Winklern-Einöde ehrenamtlich tätig ist, der Alarm für einen Hochwasser-Einsatz in der Einöde.