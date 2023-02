Seit fast 100 Jahren ist der Name Roll aus dem Villacher Geschäftsleben nicht wegzudenken. Dafür und für Tradition mit Qualität steht "Trachten Roll" am Rathausplatz 2. Als Anerkennung für die jahrzehntelange Arbeit beschloss der Villacher Gemeinderat am Freitag, dem Unternehmen das Villacher Stadtwappen zu verleihen.

Der Betrieb wird seit 1995 von Wolfgang Roll in dritter Generation geführt. Das kleine, feine Geschäft mitten im Herzen der Stadt steht für klassisch, lässige Trachten. "Wir verbinden mit unserer Trachtenmode Tradition und Moderne für alle Generationen. Es ist für jede Veranstaltung, jeden Anlass und jeden Geschmack etwas Passendes dabei", sagt Roll, der die Auszeichnung als große Ehre und Bestätigung für die langjährige Tätigkeit im städtischen Geschäftsleben sieht.

Gegründet wurde das Unternehmen von Rolls Großmutter Luise Roll. Sie eröffnete im Jahr 1927 in der Khevenhüllergasse. Als gelernte Modistin brachte sie vor allem den Villacherinnen und auch den Villachern nationale und internationale Hutmode näher. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges erfolgte die Übersiedelung an die jetzige Firmenadresse.

Das Traditionsgeschäft am Villacher Rathausplatz © Trachten Roll/kk

Neben dem Verkauf verschiedenster Stoffe in Meterware sowie von Schneidereizubehör wurden auch Stoffgürtel und -knöpfe in der hauseigenen Werkstatt gefertigt. Unter dem damaligen Geschäftsführer Erwin Roll, der das Geschäft seiner Mutter übernommen hatte, fanden zusätzlich kleine Souvenirs und erstmals Kindertrachten, Einzug in das Verkaufssortiment.

1995 übernahm Sohn Wolfgang Roll. Er spezialisierte sich voll und ganz auf Trachtenmode für Klein und Groß. Eine Entscheidung, die sich bis heute bewährt hat. "Wir sind ein regionaler Anbieter von Trachten für Damen und Herren - unter anderem für den Villacher Kirchtag mit seinem großen Bekanntheitsgrad weit über die Stadtgrenzen hinaus", streicht Roll die Besonderheit des Unternehmens hervor.

Dindlkleider von "Trachten Roll" © Trachte Roll/kk

Zufrieden zeigt er sich nicht nur mit der Rückkehr des größten Brauchtumsfestes Österreichs, auch viele weitere Veranstaltungen, Hochzeiten und Feste ließen das Interesse an der Tracht wieder deutlich steigen.

Der Begriff Tracht entwickelte sich übrigens aus dem mittelhochdeutschen Wort "dracht" und bedeutet "das, was getragen wird".