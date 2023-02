Das mehrmonatige Pilotprojekt einer Einbahn an Samstagen beim Villacher Wochenmarkt ist ausgewertet und jetzt in eine Dauerlösung übergegangen: Durch die Einbahn in der Ringmauergasse nahe dem Villacher Wochenmarkt konnten 14 zusätzliche Parkplätze gewonnen werden. Sie sollen nun erhalten bleiben.