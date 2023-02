Der Abverkauf läuft bereits: Am Samstag ist in der Deichmann-Filiale im Neukauf in Villach letzter Verkaufstag vor dem großen Umbau. "Wir modernisieren alle unsere Filialen nach gewisser Zeit. Auch in Villach werden wir nach dem Umbau mit einem komplett neuen Ladenbaukonzept für unseren Kunden die Eröffnung feiern. Dazu wird es attraktive Angebote geben", kommentiert Deichmann-Marketing-Leiterin Silvia Kosbow das Vorhaben. Das neue Storekonzept soll modern und großzügig sein sowie viel Platz für Sportartikel bieten. Die Wiedereröffnung der neuen Filiale ist für 2. März geplant.