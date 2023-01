Mit über 30 Jahren Berufserfahrung zählt Gabriele Inthal bereits zu den "alten" Hasen im Steuerberatungsgeschäft. Seit einem Jahr steht ihr mit dem gebürtigen Himmelberger Christoph Regenfelder auch ein kompetenter Partner in der Geschäftsführung von Datex zur Seite. Weil das alte Büro in der Italienerstraße in Villach zu klein wurde, musste eine Lösung her. Fündig geworden ist man in der Moritschstraße, vergangene Woche wurde das neue Büro offiziell eröffnet. "Wir haben jetzt doppelt so viel Bürofläche mit modernder und digitaler Infrastruktur zur Verfügung", sagt Regenfelder. Drei neue Mitarbeiter wurden im vergangenen Jahr aufgenommen. Sie bieten den Klienten auch einen neuen Service. "Wir haben uns als selbstständiger Partner der APP Gruppe mit Standorten in Wien, Seeboden und Klagenfurt positioniert und haben so Zugriff auf spezielles Steuerrechtswissen", sagt Regenfelder.