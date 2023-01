In einer Diskothek in Villach kam es am Sonntag gegen 2 Uhr aus unbekannter Ursache zu einer Rauferei zwischen vier Personen. Dabei verletzte laut Polizei ein 35-jähriger Villacher zwei weibliche Jugendliche im Alter von 17 Jahren aus dem Bezirk Feldkirchen und einen 18-jährigen Burschen aus dem Bezirk Wolfsberg.

Die Opfer wurden von der Rettung mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Villach gebracht. Als Motiv gab der Täter an, dass er selbst attackiert worden sei und sich mit Faustschlägen verteidigt habe.

Nach Abschluss weiterer Erhebungen wird Anzeige erstattet.