Reinhart Rohr (SPÖ):

SPÖ: Der gebürtige Stockenboier Reinhart Rohr (63) ist 1. Präsident des Landtages © APA Gert Eggenberger

Sie treten bei der Landtagswahl am 5. März als Spitzenkandidatin/Spitzenkandidat im Wahlkreis Villach an. Ihr wichtigstes Vorhaben, Ihr wichtigstes Anliegen für den Wahlkreis?

Mehr zukunftsfähige Arbeitsplätze schaffen. Große Chancen sehe ich im Logistikcenter Austria Süd in Fürnitz oder den Silicon Austria Labs in Villach.