Eigentlich wollte er in Italien ein Auto kaufen. Daraus wird jetzt vorerst aber wohl nichts. Denn das Geld ist weg. Ein 38-jähriger in Niederösterreich lebender Serbe war am Freitag mit dem Zug von Wien nach Venedig unterwegs. Dabei passierte am Vormittag das Missgeschick: Der Mann vergaß seine Umhängetasche auf der Toilette im Zug. Als er das bemerkte, war es bereits zu spät. Zwischen 9.45 und 10.30 Uhr stahl ein bisher unbekannter Täter den fünfstelligen Bargeldbetrag aus der vergessenen Tasche.

Der 38-Jährige erstattete in Villach Anzeige. "Die Ermittlungen zur Klärung des Sachverhaltes laufen", heißt es vonseiten der Polizei.