Dass Morgan Schusser zu Österreichs künftigen Leichtathletikhoffnungen gehört, ist nach seinem Staatsmeistertitel im Mittelstreckenlauf kein Geheimnis mehr. Derzeit bereitet sich der 21-Jährige gezielt auf die anstehenden Balkanmeisterschaften am 12. Februar in Istanbul vor. Dafür stand Ende Dezember ein dreiwöchiges Trainingslager in Portugal auf dem Programm. Um sich weiterhin unter optimalen Bedingungen vorzubereiten, nimmt der Klagenfurter zwei Mal pro Woche über sechs Stunden Fahrzeit auf sich.