Am 18. November startete die Eislaufsaison auf dem Villacher Rathausplatz, nun nähert sie sich langsam ihrem Ende: Am Samstag, 4. Februar, wird die beliebte Fläche zum letzten Mal benutzbar sein – und zwar bis 19 Uhr. Wer noch Eislaufen will, sollte sich also beeilen. Vor Ort können übrigens Schuhe um drei Euro (Kinder und Jugend­liche) sowie um fünf Euro (Erwachsene) ausgeliehen werden. Die gesamte Betriebssaison dauerte heuer elf Wochen.

Eishalle mit Disco-Angebot

Wer nach dem 4. Februar Eislaufen will, kann dies – falls die Temperaturen es zulas­sen – auf den Kärntner Seen tun. Oder in der Villacher Eishalle. Die aktuellen Zeiten für den sogenannten Publikumslauf finden sich auf stadthalle.villach.at (unter "Betriebsplan"). Die nächsten Eisdisco-Termine gib es am 10. Februar und am 11. März, jeweils ab 18.30 Uhr.