Dramatische Suchaktion in der Nacht auf Freitag im Raum Villach: Eine demente 79-jährige Frau war vom Pflegewohnheim Maria Gail seit den späten Abendstunden abhängig. "Die Bevölkerung wird gebeten, die Augen offenzuhalten und Hinweise an die nächste Polizeidienststelle zu melden", hieß es von der Österreichischen Rettungshundebrigade. Am Freitagvormittag ging die Suche zum Glück gut aus.

Dieter Berger, Einsatzleiter der Rettungshundebrigade berichtete: "Um 23 Uhr wurde die Frau in dem Heim zum letzten Mal gesehen. Um 24 Uhr war sie weg, kurz danach wurden wir alarmiert." Die Einsatzkräfte hatten keine Zeit zu verlieren. "Denn es ist sehr kalt und die Dame war nur leicht bekleidet, als sie aus dem Heim verschwunden ist." Dazu kommt, dass die Betroffene erst seit vier Tagen in dem Heim lebt. "Die Umgebung ist für sie völlig neu und fremd. Das bereitet uns zusätzlich Sorgen. Deshalb haben wir alles Menschenmögliche getan, um die Dame zu finden", sagt Berger.

Von Spaziergänger entdeckt

Die Frau befand sich in einer gefährlichen Situation. Doch die großangelegte Suchaktion mit rund 60 Personen verlief bis Freitagfrüh erfolglos. Rettungshundebrigade, Polizei und Feuerwehren waren die ganze Nacht im Einsatz. Es wurde auch mit Booten am Ufer der Drau und der Gail nach der Kärntnerin gesucht sowie mit dem Polizeihubschrauber. "Wir haben bereits in einem extrem großen Radius alles abgeklopft", sagt Berger. Gegen 7.30 Uhr wurde die Akut-Suchaktion vorerst unterbrochen. Die Fahndung der Polizei und der Sucheinsatz mit den Booten wurde fortgesetzt.

Kurz vor 8 Uhr dann endlich die gute Nachricht: Ein 73-jähriger Pensionist hatte die Frau zufällig bei einem Spaziergang in der Nähe eines unwegsamen Feldweges in Maria Gail entdeckt. Der Mann verständigte sofort die Rettungskräfte. Die Frau war ansprechbar, jedoch stark unterkühlt. Sie wurde vom Rettungsdienst ins LKH Villach eingeliefert.