Am Donnerstag gegen 18.30 Uhr brach ein 26-Jähriger in ein Einfamilienhaus in Villach ein. Was dann geschah, erinnert an einen schlechten Film: Der Einbrecher traf auf die verängstigten Hausbewohner und grüßte sie. Das Ehepaar (31 und 32 Jahre alt) und seine beiden Kinder flüchteten geistesgegenwärtig zu den Nachbarn und alarmierten sofort die Polizei. Und was machte der Einbrecher? Er ließ sich ein Bad im Badezimmer des Hauses ein. Das bestätigt die Polizei. Kurze Zeit später trafen mehrere Streifen des Stadtpolizeikommandos Villach und Polizeidiensthundeführer ein und umstellten das Haus.

Türe aufgebrochen

Da der Einbrecher der Aufforderung, das Haus zu verlassen, nicht nachkam, wurde er von Beamten der Cobra im Haus - genauer im Badezimmer - festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum Villach eingeliefert. Alle Beteiligten blieben unverletzt. An der aufgebrochenen Eingangstür entstand erheblicher Sachschaden.