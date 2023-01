An vielen Schulen in Kärnten schrillen die Alarmglocken. Der Grund dafür ist, dass immer mehr Jugendliche „Snus“ oder die so genannten „Nikotinbeutel“ konsumieren. Für Aufregung sorgten jüngst auch großflächige Werbeplakate, die in der Nähe von Villachs Schulen aufgestellt wurden. Grund genug für die Stadt, zu einem Informationsabend zu laden.