Nach den heftigen Schneefällen der vergangenen Tage hat der Wirtschaftshof der Stadt Villach gute Arbeit geleistet: Die Dobratsch Alpenstraße ist ab sofort wieder ungehindert und doppelspurig befahrbar. Heute, Donnerstag, und morgen, Freitag, werden die Wirtschaftshof-Teams die Parkplätze an der Alpenstraße und auf der Rosstratte noch nachfräsen. Die Heiligengeist-Piste am Dobratsch ist präpariert. Geplant ist, dass auch das Gipfelhaus heute wieder öffnet, es muss nur noch der Weg zum Gipfel präpariert werden. "Das Pistengerät ist unterwegs", sagt Hüttenwirt Johannes Staudacher.

In der Stadt werden heute zudem die Langlaufloipen in Gratschach und am Wasenboden gespurt.