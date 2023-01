Bereits beim Eintreten in die neue Bar „Melody“ verspürt man eine gemütliche Atmosphäre. Die stilvolle und helle Einrichtung bringt neues Leben in die alte „Wunderbar“ in der Wilhelm-Hohenheim-Straße in Villach. Die Inhaberin Vesna Stanic begrüßt ihre Gäste mit ihrem Team aus vier Mitarbeiterinnen mit kleinen Snacks für zwischendurch, frischem Kaffee und lässigen Drinks. Angeboten werden unter anderem Pizzen, Palatschinken pikant und süß, sowie auch diverse Cocktails und Longdrinks. „Durch Zufall habe ich erfahren, dass das Lokal zum Verkauf steht, und diese Chance musste ich gleich ergreifen“, sagt Stanic, die schon seit Jahren in der Gastronomie einen Namen macht und nebenbei noch das Café "X-treme" gleich in der Nähe betreibt.