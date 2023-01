Beim Verschiebebahnhof in Fürnitz sind am vergangenen Freitag zwei Güterzüge zusammengestoßen. Beide Lokführer wurden leicht verletzt. Die Aufräumarbeiten dauern noch immer an. In den kommenden Tagen soll die zerstörte Lok mit Kränen vom Gleis geholt werden. Wie hoch der Schaden ist, könne laut ÖBB-Pressesprecher Herbert Hofer noch nicht abgeschätzt werden.

Die Reparaturarbeiten, auch an den Gleisen, werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Bis dahin können keine Züge am Bahnhof Fürnitz halten. Deshalb ist die Bahnstrecke zwischen Villach und Arnoldstein derzeit nur begrenzt befahrbar. Die Einschränkungen werden voraussichtlich bis 19. Februar dauern. "Die Züge der Linie S 4 und REX 4 fahren zwischen Villach Hauptbahnhof und Arnoldstein im Schienenersatzverkehr", heißt es auf der Homepage der ÖBB. Die Züge REX 1823, 1820, 1822 und 1821 verkehren planmäßig, es entfällt aber der Halt in Fürnitz. Die ÖBB weisen darauf hin, dass die Busse und Züge im Schienenersatzverkehr ab 26. Jänner um bis zu 15 Minuten früher losfahren.