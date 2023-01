Die Personalentscheidung kommt überraschend. Nur ein Jahr, nachdem Irene Hochstetter-Lackner als SPÖ-Vizebürgermeisterin in Villach zurückgetreten ist und als stellvertretende Direktorin zur Arbeiterkammer zurückwechselte, übernimmt sie nun den Vorsitz des zentralsten politischen Ausschusses in der Stadt. Wie der Stadtsenat am heutigen Mittwoch beschlossen hat, folgt Hochstetter-Lackner Klubobmann Harald Sobe als Vorsitzende des Haupt- und Finanzausschusses nach. Für die Funktion bezieht die Gemeinderätin den doppelten Bezug, das sind 1200 Euro brutto pro Monat. Sie soll einmal im Monat durch eine Sitzung führen.