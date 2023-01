Floorball, ein Sport aus dem Segment Hockey, erfreut sich in Österreich seit Jahren großer Beliebtheit. Schweden, Finnland, Tschechien oder die Schweiz gelten als absolute Hochburgen. Und Kärnten. Denn in Villach hat der Sport schon eine lange Tradition, der VSV Unihockey ist mit zehn gewonnenen Meisterschaften im 20-jährigen Bestehen auch Rekord-Titelträger in Österreich.