Mehr Achterbahn der Gefühle geht nicht mehr. Bei den Olympischen Jugendspielen in Italien holte Snowboard-Freestylerin Kristina Holzfeind die Goldmedaille im Big Air und holte damit aus einem völlig turbulenten Tag alles heraus. "Wir hatten vor dem Bewerb eine Stunde Training. Und in der zweiten Hälfte bin ich bis auf einen Sprung keinen einzigen gestanden. Ich war völlig fertig, mein ganzer Körper hat wehgetan von den Stürzen. Ich habe sogar kurz überlegt, ob ich gar nicht antreten soll", gibt die 15-jährige Villacherin Einblick in ihre Gefühlswelt.