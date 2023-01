Eine 39-jährige Villacherin brachte ihr Kind am Dienstag gegen 7.40 Uhr in die Schule. Laut Angaben der Betroffenen sei ihr bereits beim Verlassen des Fahrzeuges ein Mann in einem silbernen Pkw der Marke Renault mit ausländischen Kennzeichen aufgefallen.

Als sie zurück zu ihrem Auto kam, musste sie feststellen, dass die Seitenscheibe ihres Fahrzeuges eingeschlagen war und die zuvor am Beifahrersitz liegende Handtasche gestohlen worden war. Der Mann mit dem silbernen Pkw war zu jenem Zeitpunkt nicht mehr auffindbar.

Die Zeugin beschreibt den Mann wie folgt:

30 bis 40 Jahre alt

Dunkle, lockige Haare

180 cm groß

Dunkel gekleidet

Die Polizei bittet Hinweise zur Tat an die Landespolizeiinspektion Landskron unter der Telefonnummer 059133/ 2293 zu melden.