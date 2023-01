Immer wieder gelingt es der Veldener Unternehmerin Gudrun Kofler, Weltstars an den Wörthersee zu holen. Auch die aktuelle Fixierung eines Gigs kann sich sehen lassen. Chris (Christopher) Jagger, der jüngere Bruder von Mick Jagger, Frontman der Rolling Stones, wird am 20. April im Rockcafé Bluesiana in Velden auftreten.