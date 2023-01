In der kommenden Villacher Gemeinderatssitzung am 3. Februar wird das politische Gremium der Stadt über ein Volksbegehren zum geplanten Logistikcenter LCA in Villach-Federaun abstimmen. Wie mehrfach berichtet, soll auf einem 46 Hektar großen Areal, nahe dem Naturschutzgebiet beim Dobratsch, ein Logistikcenter entstehen. Pläne sind noch unkonkret, eine Aktualisierung der Naturverträglichkeitsprüfung ist ausständig. Die Stadt sieht vor, 18 Hektar zu verbauen, mit der Firma DLH steht der erste und bisher einzige Logistiker am Standort fest.