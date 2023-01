Aufgrund der massiven Schneefälle am Montag und in der Nacht hat die Stadt Villach Änderungen für die Müllentsorgung beschlossen. Heute, Dienstag, wird es keine Müllabfuhr im Stadtgebiet geben. "Bitte stellen Sie am Dienstag keine Mülltonnen und Gelbe Säcke vor die Haustüre! Alle anderen Entleerungstermine in dieser Woche bleiben unverändert. Wir bitten um Ihr Verständnis", heißt es auf der Homepage der Stadt.

Der Dienstagstermin wird auf Samstag verschoben, an dem die Mitarbeiter der Saubermacher eine Extraschicht einlegen werden.

Weiterhin gesperrt bleiben auch Parks, Friedhöfe und die Villacher Alpenstraße. Wieder geöffnet hat das Skigebiet Goldeck, das am Montag wegen starker Windböen schließen musste. Die Gipfelbahn bleibt aber wegen des Windes nach wie vor gesperrt, alle anderen Anlagen sind geöffnet. Am Dreiländereck sind alle Pisten präpariert, dort gab es 30 Zentimeter Neuschnee, die Rodelbahn ist aktuell aber noch nicht befahrbar. Pulverschnee gibt es auch auf der Gerlitzen, dort sind alle 21 Anlagen in Betrieb.

Eislaufplatz ab Mittag wieder offen

Der Eislaufplatz am Rathausplatz, der am Montag wegen des Schneefalls gesperrt werden musste, wird heute wieder ab 12 Uhr geöffnet. In der Villacher Alpenarena sind 1,2 Kilometer der Rennloipe und zwei Kilometer der Wanderloipe gespurt.

Auch in den Umland-Gemeinden gab es am Montag zahlreiche Einsätze wegen umgestürzter Bäume. In Treffen bittet die Gemeinde, nicht notwendige Fahrten auf der Gerlitzen Mautstraße zu verschieben: "Aufgrund der stark anhaltenden Schneefälle ergeht der Hinweis die Gerlitzen Mautstraße mit Fahrzeugen aller Art nicht zu befahren, da bereits Montagsvormittags Lastkraftwägen mit Ketten hängen geblieben sind und Einsatzkräfte diese bergen mussten", heißt es.