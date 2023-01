Tiefe Trauer um einen der bekanntesten Gastronomen der Stadt. Der Villacher Seniorwirt Gerhard Aichner, langjähriger Chef des Gasthaus Gasser in Vassach, hat seine Augen am 17. Jänner im 88. Lebensjahr für immer geschlossen.

Der zweifache Vater hat das Landgasthaus im Norden der Stadt in den 60er-Jahren von seinen Eltern übernommen und mit Frau Elisabeth fortgeführt. Aus einem Dorfgasthaus wurde ein renommiertes Speiselokal mit einem der schönsten Gastgärten in der Stadt. Regionalität, bodenständige Küche und die Nähe zum Gast waren Aichner stets ein Anliegen. Über allem stand aber immer die Familie. Inzwischen wird der Betrieb von Enkel Andreas gemeinsam mit der Familie geführt. Aichner hinterlässt seine Ehefrau Elisabeth, die Kinder Gerhard und Sabine sowie fünf Enkelkinder.

Der Trauergottesdienst findet am 25. Jänner um 13 Uhr in der katholischen Kirche St. Ruprecht statt, das gemeinsame Gebet am 24. Jänner um 17 Uhr in der Aufbahrungshalle St. Ruprecht.