Warum ist das Dreiländereck das einzige Skigebiet Kärntens, in dem das Skifahren heuer schon an sechs Tagen nicht möglich war?

WOLFGANG LÖSCHER: Hauptgrund war, dass uns die Pisten aufgrund der Witterung am Ende der Weihnachtsferien weggeschwommen sind. Aus Sicherheitsgründen haben wir die Pisten in der Vorwoche vier Tage lang gesperrt. Diese Woche gab es zwar 70 Zentimeter Neuschnee, allerdings war der Untergrund nicht gefroren. Wir konnten nicht sofort präparieren. Das Risiko war zu groß, dass der weiche Untergrund nach oben präpariert wird und die Piste kein einladendes Bild abgibt. So haben wir jetzt eine Skipiste, die wieder einen langfristigen Betrieb zulässt.