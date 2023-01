Zahlreiche Einheimische und Urlaubsgäste zieht es dieser Tage in die Berge. Zu bereits besten Bedingungen durch Schneemassen vom Wochenbeginn, gesellt sich weiterer Neuschnee. Vor allem in der Region Villach ist dieser bereits in großen Mengen gefallen. Laut der Online-Seite "Bergfex" hat die Gerlitzen landweit am meisten Schnee - und spielt auch bundesweit in der "Schnee-Spitzenliga".