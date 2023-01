Geteilte Freude hat jetzt ein Kärntner Fahrzeughalter. Zwar wurde der in Kärnten am Dienstag gestohlene Lieferwagen mit Villacher Nummerntafel in Friaul gefunden. Allerdings ist das Fahrzeug jetzt beschädigt. Wie es dazu kam, ist beinahe filmreif.

Ein aus Tschechien stammendes Paar hat das Kärntner Fahrzeug am Dienstag gestohlen und ist damit über die Grenze nach Italien gefahren. Unterwegs muss wohl der Treibstoff ausgegangen sein. Die Diebe hielten bei der Autobahnraststation in Campiolo, dem ersten "Autogrill" nach der österreichischen Grenze, um bei der Tankstelle zu tanken. Sie fuhren davon, ohne für den Treibstoff zu zahlen.

Mit offenem Tankdeckel



Mitarbeiter der Raststation schlugen Alarm. Eine Streife der Autobahnpolizei Amaro setzte sich in Bewegung. In ihrer Eile hatten die Fahrzeug- und Benzindiebe vergessen, den Tankdeckel zu schließen. So konnten die Polizisten das Fahrzeug leicht ausfindig machen. Sie ließen sich bei der Verfolgungsfahrt nicht abschütteln. Die Tschechen fuhren gegen 19 Uhr bei der Autobahnraststation Ledra-West ab. Auf dem Parkplatz sprangen sie aus dem Fahrzeug, ohne es vorher durch Abbremsen zum Halten zu bringen. "Die Augenzeugen glaubten, sie seien im falschen Film", heißt es in den Friauler Medien.

Während die Diebe versuchten, zu Fuß zu flüchten, prallte das führerlose Fahrzeug gegen einen geparkten Lastwagen. Der Mann und seine Begleiterin konnten gefasst werden. Sie hatten keine Reisedokumente. Es stellte sich heraus, dass der Mann, der das gestohlene Fahrzeug gelenkt hatte, gar keinen gültigen Führerschein besitzt. Außerdem zeigte der Alkoholtest an, dass er einen vierfach höheren Blutalkoholspiegel aufwies als erlaubt. Das Paar wurde unter anderem wegen Hehlerei, Diebstahl, Widerstand gegen die Staatsgewalt und Alkohol am Steuer auf freiem Fuß angezeigt.