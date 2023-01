Neue berufliche Herausforderung für Claudia Kohl. Die ehemalige Geschäftsführerin des Villacher Stadtmarketings hat in der Immobilienbranche Fuß gefasst. Kohl ist neue Tourismusprojekt-Managerin bei der Riedergarten-Gruppe. In dieser Position soll sie an der Seite von Geschäftsführer Herbert Waldner das bereits bestehende Geschäftsfeld Tourismus leiten und weiterentwickeln.