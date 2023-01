In der Nacht auf Dienstag drangen vorerst unbekannte Personen durch Aufzwängen eines Kellerfensters in eine Bildungseinrichtung in Velden am Wörthersee ein. Im Inneren brachen sie mehrere Zwischentüren gewaltsam auf und stahlen Bargeld aus Schreibtischladen und Geldkassetten. Ebenfalls brachen die Täter einen Kaffeeautomaten auf und stahlen das darin vorhandene Münzgeld. Es entstand erheblicher Sachschaden. Eine genaue Schadenshöhe sowie ein genaues Ausmaß des Diebesgutes sind noch nicht bekannt.

Am Dienstag zur Mittagszeit gegen 13.30 Uhr konnte ein amtsbekannter 16-Jähriger von Polizisten der Polizeiinspektion (PI) Velden bei der Einzahlung eines größeren Betrages Münzgeld bei einer Bank in Velden beobachtet werden. Der Jugendliche wurde im Beisein seines Vaters auf der PI befragt, zeigte sich daraufhin geständig und gab an, mit einem 16-jährigen Freund die Tat begangen zu haben.

Besagter 16-Jähriger wurde mit seiner Mutter am Wohnort von einer weiteren Streife angetroffen. Bei einer freiwilligen Nachschau im Zimmer des Beschuldigten wurde eine geringe Menge Suchtgift, Falschgeld und Tabakwaren von den Beamten sichergestellt. Zudem fand man eine Umhängetasche, in der sich gesuchtes Diebesgut aus der Bildungseinrichtung (Bargeld, Schlüssel) befand.

Beide 16-Jährige gestanden im Zuge der Vernehmung, den Einbruchsdiebstahl begangen zu haben. Sie werden nach Abschluss der Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.