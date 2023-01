"Wir nehmen unseren Bildungsauftrag ernst. Jedes Buch, jedes Medium, jede Zeitschrift oder Fachpublikation, die man bei uns ausleihen kann, spart den Menschen nicht nur Geld, sondern fördert die Gesellschaft, dient der Weiterbildung oder einfach dem Spaß in der Freizeit", so Goach, der vor allem junge Menschen dazu einlädt, das für sie kostenlose Angebot der AK zu nutzen. "Jedes zweite Buch, das in Kärnten in einer Bibliothek ausgeliehen wird, kommt aus unserer Hand", freut sich Goach und rechnet vor: "Beim Durchschnittspreis einer Publikation von 18 Euro und der 406.000 Entlehnungen, haben wir den Leserinnen und Lesern damit 7,3 Millionen Euro erspart."