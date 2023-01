Für Stunden kam es am heutigen Montagmorgen zu Verzögerungen bei der Seebachbrücke in Landskron bei Villach. Der Grund dafür war ein Lkw-Unfall in diesem Bereich. Gegen 5 Uhr morgens musste ein beladener Sattelzug auf der B83 Kärntner Straße einem anderen Fahrzeug ausweichen. Dadurch kam der Lkw im dichten Schneefall auf der glatten Fahrbahn ins Rutschen, fuhr in weiterer Folge gegen die Betonleitwand und schleuderte nach links auf die Leitschiene. Diese wurde stark beschädigt, Teile fielen auf die darunter führende Gemeindestraße. Die Seebachbrücke in Landskron musste gesperrt werden.