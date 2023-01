Der Vorstoß wird in der Mountainbikeszene bereits kontrovers diskutiert, bevor er in die Umsetzung geht. Die Tourismusregion Villach - Faaker See - Ossiacher See plant Gebühren für die Nutzung der heimischen Mountainbike-Trails. Gewachsen ist die Idee, da massiv in den Ausbau von Radstrecken und Pumptracks investiert wurde. "Die Trails zu warten und zu pflegen, ist intensiv und das kostet", begründet Geschäftsführer Georg Overs.