Für ein großes mediales Echo sorgte Ende des vergangenen Jahres die Einsparung mehrerer Taxistandplätze auf der Ostseite des Villacher Bahnhofplatzes. Dies wurde aufgrund der Umstellung des Busverkehrs auf einen Halbstundentakt umgesetzt. Die Folge: "Chaos auf dem Bahnhofplatz", wie es Taxler beschrieben. Weil sechs Standplätze weichen mussten, kam es zu rechtswidrigem Parken und Herausforderungen im Verkehrsfluss.



Die Proteste waren laut. Nun hat die Stadtregierung gemeinsam mit der Fachgruppe der Taxiunternehmerinnen und –unternehmer am Runden Tisch eine Einigung erzielt. "Der Taxistandplatz wandert nun von der Ostseite, also dem Platz vor dem Hotel City, auf die Westseite des Bahnhofplatzes, in Nähe der Parkgarage und des Geldinstitutes", sagt Bürgermeister Günther Albel (SPÖ) in Vertretung der Stadtsenatsmitglieder. "Das heißt, es wird nun auf der Westseite den ganzen Tag über sechs Taxiplätze geben, ab 21 Uhr kommen in der Nacht neun weitere Plätze dazu", teilt die Stadt weiter mit.