Mit großer Sehnsucht wurde er erwartet, jetzt ist er endlich da: Der Neuschnee in den Skigebieten. Auf der Gerlitzen und am Dreiländereck freut man sich über 50 Zentimeter Naturschnee. "Ein Traum für den Tourismus am Berg", sagt Gerlitzenchef Hans Hopfgartner. Sieben Mitarbeiter haben in der Nacht auf Montag eine Sonderschicht eingeschoben, um alle Pisten rechtzeitig präparieren zu können. "Heute ist vor allem die Klientel mit breiten Skiern und Tiefschneeausrüstung am Berg unterwegs, um auch unser neues Freeride-Gelände zu nutzen", sagt Hopfgartner. In den kommenden Tagen werden noch einmal zehn bis 15 Zentimeter Schnee erwartet.