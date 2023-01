Alpenstraße und Waldfriedhof wieder offen

Mit Fotos. Aus Sicherheitsgründen mussten am Montag der Waldfriedhof und die Alpenstraße in Villach wegen einsturzgefährdeter Bäume gesperrt werden. Sperre wurde aufgehoben. Langlaufloipe in der Alpenarena frisch gespurt.