Als erstes Skigebiet Kärntens musste das Skigebiet Dreiländereck am Montag seine Lifte wegen akutem Schneemangel stilllegen. Tag und Nacht hat das Team rund um Betriebsleiter Alfred Schittenkopf seither gearbeitet, um heute, Freitag, wieder einen geregelten Liftbetrieb herzustellen. Alle Lifte am Berg, außer „Stole“, gehen wieder in Betrieb. „Wir konnten zum Glück auch ein wenig beschneien“, sagt Schittenkopf. Nach wir vor gesperrt bleibt die vom Tauwetter mitgenommene Talabfahrt. Der Übungslift in Seltschach hat aber geöffnet. Weil die Aktion für die kostenlose Berg- und Talfahrt für Fußgänger und Winterwanderer so gut ankommen ist, wird sie von heute bis Sonntag wiederholt. Am Berg ist für die Gäste ein kleiner Rodelhügel präpariert.