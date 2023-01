Am Dienstag ging die Anzeige bei der Polizei ein: Ein 85-jähriger Villacher wurde vermisst. "Es wurde daraufhin eine Suchaktion im Raum Villach gestartet, an der auch der Polizeihubschrauber beteiligt war", sagt Polizeisprecher Mario Nemetz. Ergebnislos. Seit Mittwoch ist es für die Familie nun traurige Gewissheit: Der Pensionist wurde tot in Italien aufgefunden. Das bestätigt Nemetz auf Nachfrage.

Derzeit sieht laut italienischen Medien alles nach einem tragischen Unfall aus. Der 85-jährige Villacher wurde Mittwochfrüh in Como, rund 400 Kilometer weit entfernt von seiner Heimat, gefunden. Dort dürfte er selbst mit seinem Pkw hingefahren sein. "Der Mann wurde in den frühen Morgenstunden von einem Pendler am Straßenrand liegend gefunden", heißt es in Berichten.

Der Villacher dürfte gestürzt sein, die herbeigerufene Rettung konnte nur noch den Tod des Mannes feststellen. Einen Raubüberfall schließt die örtliche Polizei aus, da der 85-Jährige alle Wertgegenstände bei sich hatte. Eine Obduktion wurde angeordnet.