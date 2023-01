"Einen Grund für sein Verhalten konnte er nicht nennen", heißt es Mittwochnachmittag vonseiten der Polizei. Was war passiert? Ein 74-jähriger Villacher geriet Mittwochvormittag im Bereich der Draulände in eine Polizeikontrolle. Der Lenker entzog sich dieser jedoch und fuhr - gemeinsam mit seiner Gattin im Auto - davon. Die Streife nahm die Verfolgung auf. Kurze Zeit später konnte der Pkw angehalten werden. "Der Lenker wurde laut und deutlich aufgefordert, an der Amtshandlung mitzuwirken", so die Polizei.

Das wollte der 74-Jährige jedoch offenbar nicht. Er versucht, zu Fuß zu flüchten und schlug einem Beamten mit der Faust ins Gesicht. Der Polizist wurde verletzt. Der Villacher wurde schließlich festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum gebracht.

Nach Abschluss der Erhebungen wird er der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.