In ganz Kärnten fehlt es an Polizisten, alleine in Villach sind es an die 30. Woran liegt das?

FRANZ RAUTER: Ein sehr gutes Beispiel ist meine Dienststelle in Landskron: Dort sollten wir laut Papier 21 Leute sein, aktuell machen aber nur 13 Dienst. Weil die Kollegen anderswo zugeteilt wurden, etwa bei der Bereitschaftseinheit, der Landesleitzentrale, der Grenze in Thörl oder bei der Spurensicherung. Ein anderer Kollege macht Ausbildungen, die durchaus wichtig sind, allerdings muss man dem Rechnung tragen und die Leute dann nachbesetzen. Dasselbe gilt für Frauen in Karenz oder Teilzeit, sie werden derzeit einfach nicht nachbesetzt.