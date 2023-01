107 Abnehmer: Drogenring nutzte Dentallabor als Tarnung

Am Donnerstag beginnt der Prozess gegen sechs Männer im Alter zwischen 28 und 54 Jahren am Landesgericht Kärnten. Ihnen wird vorgeworfen, kiloweise Kokain eingeführt und an zumindest 107 Abnehmer verkauft zu haben.