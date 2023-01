Als erstes Skigebiet Kärntens muss das Dreiländereck seine Lifte schließen. Ab heute, Montag, bis Donnerstag stehen die Lifte still. "Zu wenig Schnee und zu groß die Gefahr für unsere Skifahrer", lautet die Begründung auf der Homepage. In den kommenden Tagen werde laut Bergbahnenchef Wolfgang Löscher aber alles Mögliche getan, um den Liftbetrieb für das Wochenende wieder sicher zu stellen. Eine Herausforderung, denn auf den Pisten liegt durchschnittlich nur mehr bis zu zehn Zentimeter Schnee. "Wir haben noch etwas Depotschnee, den wir in der Nacht in die Pisten einarbeiten", sagt Löscher, der trotz nicht so rosiger Wetteraussichten immer noch auf Naturschnee beziehungsweise kalte Nächte für eine Beschneiung hofft. "Wir sind optimistisch, wieder ein weißes Band zu schaffen", sagt er.