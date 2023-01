Unfall in Villach

Alkolenkerin rammte in Park Bänke und Straßenlaterne

Alko-Unfall in der Nacht zum Sonntag in Villach: Eine 31-jährige Frau verlor dort kurz nach Mitternacht die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr in einen Park. Die Villacherin war stark alkoholisiert.