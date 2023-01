Polizeieinsatz am Dreikönigstag in Villach: Am Vormittag führten ein Vater (37) und sein Sohn (16) Malerarbeiten im Keller eines Mietshauses durch. Als ihr Nachbar, ein 27 Jahre alter Mann, ebenfalls in den Keller kam, um seine Wäsche aus der Waschmaschine zu holen, eskalierte die Situation. Der 27-Jährige bedrohte Vater und Sohn laut Polizei mit dem Tode. Kurze Zeit später kam der Nachbar erneut in den Keller zurück, dieses Mal mit einem 20 Zentimeter langen Küchenmesser in der Hand. "Es kam zu einem Handgemenge, bei dem durch Glück niemand verletzt wurde", berichtet die Polizei am Freitag.

Der 27-Jährige verließ schließlich die Örtlichkeit, konnte kurze Zeit später jedoch von der Polizei in der Nähe festgenommen werden. Er wurde in das Polizeianhaltezentrum gebracht. Die Erhebungen und Einvernahmen sind noch nicht abgeschlossen.