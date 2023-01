Im Jahr 2019, vor dem Ausbruch der Coronapandemie, fand das letzte prestigeträchtige Eishockeymatch der Maturanten des Peraugymnasiums gegen ihre Lehrern statt. Drei Jahre später konnten die Schüler endlich wieder das eingespielte Team der Lehrkräfte am Eis der Villacher Stadthalle fordern. Nicht weniger als 1200 Fans jubelten über einen knappen Sieg der Schülermannschaft. An Dramatik war die Partie kaum zu überbieten. Aus 0:1 machten die Lehrer bis zur zweiten Drittelpause eine 3:1-Führung. Ob es am Altersunterschied lag, ist nicht überliefert, fest steht jedenfalls: in den letzten 20 Minuten schwanden die Kräfte der Lehrer zunehmend und der 3:3-Ausgleich der Schüler folgte eine Minute vor Schluss.