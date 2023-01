Mittwoch um 14.51 Uhr wurde ein 61-jähriger Mann aus Velden von einer anonymen Nummer kontaktiert. Am Telefon sei zuerst seine vermeintliche Tochter zu hören gewesen, die dann das Telefon an eine angebliche Polizistin der Dienststelle "K36" übergab. Mit ausländischem Akzent gab die vermeintliche Polizistin an, dass seine Tochter in einen tödlichen Verkehrsunfall mit einem Kleinkind verwickelt gewesen sei und nun eine Kaution zu bezahlen hat.

Aufgrund eines technischen Problems brach das Telefonat ab, bevor eine Kautionshöhe genannt wurde. So konnte die echte Tochter erreicht werden und der Betrugsversuch vereitelt werden. Schaden entstand dadurch keiner.