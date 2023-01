Die Pandemie als Motivation für Nachwuchs? Der Zusammenhang ist nicht bestätigt, lässt sich aber nicht ganz außer Streit stellen. 2021 ging als geburtenstarker Jahrgang in die Historie ein. 1150 Babys taten in Villach ihre ersten Schreie. Vergangenes Jahr wurden viele Pandemie-Beschränkungen aufgehoben, Normalität kehrte in die Veranstaltungsszene zurück – verbunden mit einem leichten Rückgang der Geburten. 1091 Babys erblickten 2022 in Villach das Licht der Welt, davon 593 Buben und 498 Mädchen.