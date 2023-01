Energiekrise, steigende Mietkosten sowie die Teuerung bei Lebensmittel und Co. belasten die Villacher Haushalte massiv. Das spürt auch die Stadt Villach. In der Abteilung Soziales häufen sich die Anfragen. „Die Sozialberatungen sind bis jetzt um mehr als 50 Prozent gestiegen und auch bei den Anfragen gibt es sowohl bei den telefonischen als auch den E-Mails eine Steigerung“, sagt Sozialreferentin, Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser (SPÖ). Betroffene können sich dort über Unterstützungen und finanzielle Hilfe von Bund und Land informieren und beraten lassen. Aber auch die Stadt Villach bietet eigene Zuschüsse, wie den Villach Bonus, an. „Die Stadt reagiert stets zeitnah und rasch, wenn unmittelbar Hilfe benötigt wird, das haben wir auch während der Pandemie bewiesen“, Sandriesser.